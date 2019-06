Scandal urias in lumea fotbalului: Marele Michel Platini a fost retinut

Ziare.

Michel Platini a fost retinut de politia franceza la Nanterre, o suburbie a Parisului, ca parte a investigatiei privind modul in care au fost acordate drepturile de organizare pentru Cupa Mondiala din 2022, noteaza Independent In varsta de 63 de ani, Platini e acuzat ca a primit bani pentru a trimite Campionatul Mondial din 2022 in Qatar.Platini a fost presedintele UEFA din ianuarie 2007, cand i-a luat locul lui Lennart Johannson, pana la demisia din 2016, dupa ce a primit interdictie in fotbal timp de 6 ani, pentru ca a primit fara justificare doua milioane de dolari de la FIFA. Ulterior, pedeapsa i-a fost redusa de catre TAS la patru ani.Aceasta interdictie a expirat in luna martie a acestui an, insa problemele lui Platini sunt departe de a se fi incheiat.In 2010, Qatar a fost desemnata tara gazda a Cupei Mondiale din 2022, devenind prima tara araba care va organiza un turneu final international.Decizia membrilor UEFA a fost aspru criticata de lumea fotbalului, iar editia din 2022 va fi prima din istoria Cupei Mondiale care se va disputa iarna, din cauza temperaturilor ridicate ce sunt vara in Qatar.I.G.