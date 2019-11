Sfaturile UEFA pentru suporterii straini care vin in Romania la EURO 2020: Gafa comisa de forul european

Ziare.

In ghidul competitiei realizat de UEFA, fanii straini ce planuiesc sa vina in Romania sunt informati ca Bucurestiul sta foarte bine la viteza Internetului.De asemenea, strainilor li s-a recomandat sa incerce sarmalele, ciorba si tuica.Cand vine vorba de turism, UEFA recomanda vizitarea Palatului Mogosoaia, a Manastirii Snagov si a Castelului Peles.In ce priveste istoria fotbalului din tara noastra, UEFA gafeaza si scrie ca "Fotbal Club FCSB a invins Barcelona la penaltiuri" in finala Cupei Campionilor Europeni din 1986.Olanda si Ucraina sunt tarile care vor disputa meciuri la Bucuresti la EURO 2020, urmatoarele doua echipe urmand sa se decida la tragerea la sorti.Daca se va califica la EURO 2020, Romania va disputa si ea doua meciuri din grupe pe National Arena C.S.