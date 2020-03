UEFA a amanat Campionatul European - oficial

UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste ar. Mer informasjon kommer. - NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020

Astfel, turneul final al EURO va avea loc anul viitor, intre 11 iunie si 11 iulie 2021.Anuntul a fost facut de Federatia Norvegiana de Fotbal, prin intermediul Twitter-ului."UEFA a decis sa amane Campionatul European pentru 2021. Se va juca intre 11 iunie si 11 iulie, anul viitor. Vom reveni cu mai multe informatii", a scris Norges Fotball forbund.Aceasta amanare a Campionatului European va elibera o luna de zile in incercarea ligilor si a federatiilor din Europa de a-si incheia sezoanele, inclusiv Champions League si Europa League, intrerupte din cauza pandemiei de coronavirus.Campionatul European din 2021 se va disputa in 12 orase din Europa, printre care se regaseste si capitala Romaniei, Bucuresti.Patru meciuri vor fi gazduite de tara noastra, trei in faza grupelor si unul din optimile de finala.Initial, EURO trebuia sa aiba loc anul acesta, intre 12 iunie si 12 iulie.I.G.