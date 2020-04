UEFA a anuntat cati bani ofera cluburilor. Si echipele din Romania vor fi ajutate

Ziare.

Decizia vine in contextul dificultatilor financiare pe care le au multe cluburi din Europa in urma pandemiei de COVID-19.In total, 676 de cluburi europene vor beneficia de aceste sume, fiecare club primind intre 3.200 euro si 630.000 euro.Aceste plati programate initial dupa play-off-urile EURO 2020 vor fi efectuate in avans, in speranta ca vor ajuta cluburile cu situatii dificile in pandemie.- 50 milioane euro catre cluburile care au furnizat jucatori celor 39 de echipe nationale neimplicate in play-off-urile pentru EURO 2020, participante in preliminariile EURO 2020 si Liga Natiunilor- 17,7 milioane euro catre cluburile care au furnizat jucatori celor 16 echipe nationale implicate in play-off-urile pentru EURO 2020. In aceasta categorie intra si Romania.- 2,7 milioane euro vor ajunge la cluburile care au furnizat jucatori celor 16 echipe nationale implicate in play-off-urile pentru EURO 2020, tocmai pentru participarea la play-off, dar aceste plati vor fi facute dupa disputarea partidelor din toamna. In aceasta categorie intra si Romania.Pe langa cele 70 de milioane de euro alocati cluburilor ce au furnizat jucatori in preliminariile EURO 2020 si Liga Natiunilor, un total de 130 milioane euro vor fi distribuiti cluburilor ce furnizeaza jucatori la turneul final EURO 2020.Lista completa a cluburilor si sumele aferente fiecaruia vor fi publicate de UEFA dupa turneul final EURO 2020.