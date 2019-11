UEFA a anuntat nominalizatii pentru echipa ideala a anului

Ziare.

Printre acesti componenti ai lui Liverpool este si fundasul olandez Virgil van Dijk, care la sfarsitul lui august a fost desemnat de UEFA cel mai bun jucator al sezonului trecut.Jumatate dintre nominalizati vin din Premier League, ceea ce pare logic tinand cont de faptul ca ultimele doua finale de cupa europeana au opus echipe din Anglia, Liverpool - Tottenham Hotspur in Liga Campionilor si Chelsea - Arsenal in Europa League.Dintre cei 50 de nominalizati nu lipsesc marile vedete Lionel Messi Barcelona ) si Cristiano Ronaldo (Juventus). La 34 de ani, Cristiano Ronaldo este cel mai varstnic nominalizat, iar cel mai tanar este Kylian Mbappe ( PSG ), care are 20 de ani.Cei 50 de nominalizati reprezinta 21 de tari si 14 cluburi si au o medie de varsta de 27,18 ani. 24 dintre ei sunt nominalizati in premiera.Andy Robertson, fundasul lui Liverpool, este primul jucator scotian care apare pe lista preliminara in cei 19 ani de cand exista aceasta echipa ideala a UEFA.Jucatorii cu cele mai multe prezente sunt Cristiano Ronaldo (13), Lionel Messi (10) si Sergio Ramos (8).Suporterii ii pot vota pe cei mai buni unsprezece jucatori pana pe 9 ianuarie.Alisson Becker (Brazilia/Liverpool), Ederson (Brazilia/ Manchester City ), Jan Oblak (Slovenia/ Atletico Madrid ), Andre Onana (Camerun/Ajax), Marc-Andre Ter Stegen (Germania/FC Barcelona)Jordi Alba (Spania/FC Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Anglia/Liverpool), Cesar Azpilicueta (Spania/Chelsea), Daley Blind (Olanda/Ajax), Matthijs de Ligt (Olanda/Ajax-Juventus), Jose Gimenez (Uruguay/Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Germania/ Bayern Munchen ), Kalidou Koulibaly (Senegal/ Napoli ), Aymeric Laporte (Franta/Manchester City), Gerard Pique (Spania/FC Barcelona), Sergio Ramos (Spania/ Real Madrid ), Andy Robertson (Scotia/Liverpool), Nicolas Tagliafico (Argentina/Ajax), Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool), Jan Vertonghen (Belgia/Tottenham)Thiago Alcantara (Spania/FC Barcelona), Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City), Frenkie de Jong (Olanda/Ajax-FC Barcelona), Angel Di Maria (Argentina/PSG), Fabinho (Brazilia/Liverpool), Bruno Fernandes (Portugalia/Sporting Portugal), Jordan Henderson (Anglia/Liverpool), Jorginho (Italia/Chelsea), N'Golo Kante (Franta/Chelsea), Fabian Ruiz (Spania/Napoli), David Silva (Spania/Manchester City), Bernardo Silva (Portugalia/Manchester City), Donny van de Beek (Olanda/Ajax), Georginio Wijnaldum (Olanda/Liverpool), Hakim Ziyech (Maroc/Ajax)Sergio Aguero (Argentina/Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal), Roberto Firmino (Brazilia/Liverpool), Serge Gnabry (Germania/Bayern Munich), Eden Hazard (Belgia/Chelsea-Real Madrid), Harry Kane (Anglia/Tottenham), Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Munchen), Sadio Mane (Senegal/Liverpool), Kylian Mbappe (Franta/PSG), Lionel Messi (Argentina/FC Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus), Mohamed Salah (Egipt/Liverpool), Heung-Min Son (Coreea de Sud/Tottenham), Raheem Sterling (Anglia/Manchester City), Dusan Tadic (Serbia/Ajax).