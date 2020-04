UEFA a decis ce se intampla cu Liga Campionilor si Europa League

Ziare.

Conform sursei, au fost de asemenea amanate toate meciurile echipelor nationale programate pentru iunie, inclusiv partidele pentru play-off-ul de calificare la EURO 2020, competitie reprogramata in anul 2021.Romania ar fi urmat sa intalneasca pe 4 iunie, la Reykjavik, selectionata Islandei, intr-o partida contand pentru semifinalele play-off-ului EURO 2021.Potrivit FRF , datele exacte de disputare ale meciurilor decisive urmeaza sa fie comunicate in perioada urmatoare de forul de la Nyon.''UEFA a organizat miercuri, 1 aprilie, o videoconferinta cu liderii tuturor federatiilor europene. In urma consultarilor, in contextul evolutiei pandemiei COVID-19, prin decizie de Comitet Executiv, forul a decis amanarea tuturor partidelor internationale programate pana la finalul lunii iunie (seniori, senioare, juniori, junioare). Asadar, meciurile din barajul pentru turneul final al Campionatului European de fotbal, programate initial in luna martie si mutate ulterior pentru luna iunie, au fost din nou amanate. Datele exacte de disputare ale meciurilor decisive urmand sa fie comunicate ulterior de forul de la Nyon. In urma prestatiei din Liga Natiunilor, reprezentativa Romaniei este calificata in play-off si va intalni Islanda, in deplasare, in semifinala. In cazul unui succes, tricolorii vor juca pentru locul la EURO, tot pe teren strain, in fata Bulgariei sau Ungariei'', noteaza FRF.De asemenea, se mentioneaza ca UEFA a mai decis ca Euro U17 (masculin) 2020, care trebuia gazduit de Estonia sa fie anulat. Se anuleaza, implicit, si disputarea fazei Turul de Elita, unde Romania era calificata (grupa era programata in Belgia).In privinta Euro U17 feminin 2020, se va cauta, in continuare, identificarea unei posibilitati pentru disputarea turneului final din Suedia si a ultimei faze preliminare, Turul de Elita, unde Romania este calificata (grupa programata in Ungaria).''Pentru Euro U19 masculin 2020 se va cauta, in continuare, identificarea unei posibilitati pentru disputarea turneului final din Irlanda de Nord si a ultimei faze preliminare, Turul de Elita'', scrie FRF, precizand, pe de alta parte ca Euro U19 feminin 2020, turneu final care trebuia sa fie gazduit de Georgia, se anuleaza, implicit si disputarea fazei Turul de Elita, unde Romania era calificata (grupa era programata in Tarile de Jos).In ceea ce priveste licentierea cluburilor pentru cupele europene, s-a decis prelungirea termenului pentru finalizarea tuturor procedurilor, iar in privinta competitiilor de club continentale, acestea urmeaza sa reinceapa dupa reluarea competitiilor interne ''insa in acest moment se discuta pe mai multe scenarii aflate sub analiza''.Referitor la perioada de transferuri, se vor continua discutiile pentru identificarea celei mai bune solutii, fie extinderea perioadei de transferuri, fie decalarea acesteia, directia fiind aceea de flexibilitate in rezolvarea situatiei, asa cum Federatia Romana de Fotbal a solicitat.