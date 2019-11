UEFA a deschis o ancheta impotriva Romaniei dupa incidentele de la meciul cu Suedia - oficial

Ziare.

Potrivit comunicatului forului continental, "tricolorii" sunt vizati de cinci capete de acuzare, patru certe si unul presupus.Cel mai serios dintre ele este cel banuit, acesta vizand posibile scandari rasiste carora le-a cazut victima suedezul Alexander Isak.Celelalte capete de acuzare sunt legate de un banner neregulamentar, de scandari neregulamentare, de aprinderea obiectelor pirotehnice si de aruncarea obiectelor in terenul de joc.Comisia de Control, Etica si Disciplina a UEFA se va reuni in data de 12 decembrie pentru a analiza acest caz si de a da un prim verdict.Cum Romania este recidivista in aceasta campanie de calificare la Euro 2020, sunt sanse infime sa scapam fara teren suspendat chiar daca acuzatia de rasism nu va fi probata. FRF va fi nevoita sa achite o amenda substantiala, iar daca exista dovezi care sa sustina posibilul rasism sanctiunile pot fi inca si mai dure.Nationala ar putea fi pedepsita si dupa meciul de la Madrid, cu Spania, cand din sectorul fanilor romani s-au auzit scandari impotriva UEFA.M.D.