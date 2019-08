UEFA a desemnat cel mai bun fotbalist al sezonului trecut: Messi si Cristiano Ronaldo, intrecuti de un... fundas

Ziare.

Van Dijk, ce obtine in premiera aceasta distinctie, a fost preferat marilor vedete ale fotbalului, portughezul Cristiano Ronaldo (Juventus) si argentinianul Lionel Messi (FC Barcelona) . Van Dijk, primul fundas ce intra in posesia acestui trofeu, a ajutat-o pe Liverpool sa castige Liga Campionilor, dupa o finala cu Tottenham Hotspur (2-0).Anterior, van Dijk fusese ales cel mai bun fundas din sezonul trecut al Ligii Campionilor.Van Dijk are 28 de ani si joaca din ianuarie 2018 la Liverpool.La capitolul fotbal feminin, Lucy Bronze (Olympique Lyon) a fost desemnata cea mai buna jucatoare a sezonului, in care a castigat Liga Campionilor cu echipa de club si a disputat semifinalele Cupei Mondiale cu nationala tarii sale.