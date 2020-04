UEFA a rezolvat marea dilema a lui Mirel Radoi

Ziare.

"Amanarea Jocurilor Olimpice nu trebuie sa le ia jucatorilor care au obtinut calificarea oportunitatea de a participa la turneul final. Va asigur ca UEFA va sustine pozitia Federatiei Romane de Fotbal in demersul la FIFA", se arata in mesajul transmis vineri de Aleksander Ceferin, conform site-ului oficial al Federatiei Romane de Fotbal.FRF s-a adresat FIFA pe 27 martie cu privire la situatia jucatorilor eligibili pentru Jocurile Olimpice editia Tokyo, solicitand confirmarea dreptului de participare pentru fotbalistii nascuti in anul 1997, chiar daca acestia nu se vor mai incadra la anul in categoria U23, ca efect al amanarii competitiei.In acest moment, regulamentul FIFA pentru competitia fotbalistica masculina de la Jocurile Olimpice, referitor la dreptul de participare, precizeaza: 'Federatiile afiliate FIFA pot participa cu echipa nationala U23. Lotul trebuie sa fie format din fotbalisti nascuti incepand cu 1 ianuarie 1997 plus trei jucatori fara limita de varsta'.Jocurile Olimpice de vara de la Tokyo, care urmau sa se dispute in perioada 24 iulie - 9 august 2020, au fost amanate de CIO din cauza pandemiei de coronavirus si se vor desfasura perioada 23 iulie - 8 august 2021.