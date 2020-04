UEFA a ridicat interdictia de transmitere a meciurilor, de dupa amiaza, din Marea Britanie

Ziare.

Decizia UEFA poate fi interpretata ca o favoare care sa incurajeze reluarea meciurilor, cu portile inchise, in actualul sezon 2019/2020 al campionatelor de fotbal din Marea Britanie.Interdictia meciurilor de dupa-amiaza dateaza de mult timp si avea scopul de a nu descuraja suporterii sa mearga la stadion la jocurile din plina zi, care sunt o traditie in Anglia.UEFA a anuntat, vineri, ca orice decizie de finalizare a sezonului de catre ligile nationale este ''prematura'' si ''nejustificata'' chiar si in contextul pandemiei de coronavirus si a amenintat cu interdictia de a participa in cupele europene federatiile, care vor pune capat sezonului actual.