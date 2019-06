UEFA anunta data de la care se vor schimba multe dintre regulile fotbalului: Ce vor avea voie sa faca portarii

Ziare.

com

Astfel, Campionatul European de tineret din aceasta luna, la care va participa si nationala Romaniei, se va juca dupa aceleasi reguli.Modificarile vor fi efectuate incepand cu rundele preliminare ale cupelor europene, anunta fotul european.Iata modificarile operate de IFAB la cea de-a 133-a adunare generala, tinuta in luna martie in Scotia, la Aberdeen:- Daca un gol va fi marcat dupa ce un jucator a lovit mingea cu mana, intentionat sau nu, reusita va fi anulata;- Jucatorii inlocuiti vor parasi suprafata de joc prin locul cel mai apropiat de care se afla, urmand a nu mai fi nevoiti sa iasa pe la linia mediana;- Jucatorii nu vor mai avea voie sa se infiltreze in zidul advers, inaintea executarii unei lovituri libere;- Oficialii echipelor vor putea fi sanctionati cu cartonase galbene sau rosii, pentru comportament nesportiv;- Portarii vor putea pasa unui coechipier aflat in interiorul careului, la executarea unui aut de poarta sau a unei lovituri libere;- De asemenea, portarii nu vor mai fi nevoiti sa aiba ambele picioare pe linia portii la loviturile de la 11 metri, fiind suficient sa aiba doar unul.I.G.