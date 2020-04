UEFA anunta data pana la care asteapta sa fie informata despre reluarea competitiilor interne

Ziare.

com

Astfel, forul european transmite ca vrea sa fie informat pana la 25 mai despre planurile de reluare a meciurilor."Asociatile sau Ligile Nationale ar trebuie sa fie pregatite ca pana la 25 mai sa comunice catre UEFA planurile pentru a relua competitiile domestice, incluzand data de reluare a meciurilor si formatul ales", se arata intr-o scrisoare trimisa de UEFA catre cele 55 de federatii asociate."In cazul in care o competitie domestica e incheiata prematur, UEFA va avea nevoie de explicatii pana la 25 mai si de lista echipelor care vor fi prezente in sezonul urmator al competitiilor internationale", se mai arata in scrisoarea semnata de presedintele Aleksander Ceferin.UEFA spera ca meciurile din competitiile interne sa fie incheiate pana in luna august, luna in care intentioneaza sa termine sezoanele actuale din Champions League si Europa League.I.G.