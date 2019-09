UEFA anunta noi sanctiuni drastice, dupa ce saptamana trecuta a pedepsit nationala Romaniei

Ziare.

com

Comisia de Disciplina a forului continental a decis si sa amendeze federatia maghiara cu 67.125 de euro si cu 20.000 pe cea slovaca, dupa incidentelor provocate de fanii celor doua nationale la meciul direct din 9 septembrie, castigat cu 2-1 de Slovacia la Budapesta, in preliminariile EURO 2020.Ungaria va juca pe 13 octombrie fara spectatori la meciul cu Azerbaidjan, in timp ce Slovacia nu va avea suporteri la partida cu Tara Galilor, din 10 octombrie.Nationala Romaniei a fost si ea sanctionata de UEFA, dupa cum a anuntat FRF saptamana trecuta, pentru scandarile rasiste ale suporterilor, folosirea de materiale pirotehnice, aruncarea de obiecte in suprafata de joc si patrunderea spectatorilor pe gazon la meciul cu Spania (1-2), din preliminariile EURO 2020, federatia fiind amendata si cu 83.000 de euro.Urmatorul joc de pe teren propriu din preliminariile EURO 2020, Romania - Norvegia, din 15 octombrie, programat pe Arena Nationala, se va disputa cu portile inchise.