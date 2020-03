UEFA are un nou plan pentru a rezolva problema finalului de sezon

Ziare.

Conform cotidianului The Telegraph, semifinalele si finale Ligii Campionilor editia 2019-2020 ar putea avea loc la Istanbul, intr-un interval de patru zile, in timp ce castigatoarea Europa League ar putea fi stabilita la capatul unui turneu similar, care sa aiba loc la Gdansk, in Polonia.O alta varianta luata in calcul ar fi aceea de a condensa toate meciurile ramase de disputat in cele doua competitii continentale, inclusiv cele din sferturile de finala si semifinale, care ar urma sa se joace intr-o singura mansa, intr-un interval de o saptamana.Ideile fac parte dintr-o serie de propuneri care vor fi prezentate in cadrul unei videoconferinte pe care forul european o va organiza marti, cu participarea tuturor celor 55 de asociatii nationale de pe continent, pentru a decide soarta actualului sezon competitional, adauga publicatia citata.Vineri, UEFA a anuntat ca meciurile programate saptamana aceasta in Champions League si Europa League nu vor mai avea loc. Este vorba de patru partide din mansa secunda a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, pe 17 si 18 martie, de meciurile din mansa a doua a optimilor Europa League, pe 19 martie, precum si de partidele programate in sferturile de finala ale UEFA Youth League, pe 17 si 18 martie.In urma acestor amanari, au fost amanate si tragerile la sorti ale partidelor din sferturile de finala ale Champions League si Europa League, care urmau sa aiba loc pe 20 martie.