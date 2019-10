UEFA dicteaza o sanctiune aspra dupa meciurile din preliminarii: O tara va avea terenul suspendat

Ziare.

com

Federatia de la Belgrad a fost inculpata, de asemenea, pentru invadarea terenului de catre suporteri , declansarea de focuri de artificii, "scandari ilicite" si intarzierea loviturii de start a meciului."Comisia de Control, Etica si Disciplina a ordonat Federatiei de fotbal din Serbia sa dispute urmatoarele sale doua meciuri din competitiile UEFA, ca asociatie gazda, cu portile inchise, cel de-al doilea fiind suspendat pe o perioada probatorie de un an", a precizat UEFA intr-un comunicat.Serbia a fost condamnata, totodata, la plata unei amenzi de 33.250 euro, fiind obligata sa afiseze un banner pe care sa scrie "#EqualGame", alaturi de logo-ul UEFA, la meciul de pe teren propriu cu Ucraina, programat pe 17 noiembrie.Nationala sarba ocupa locul al treilea in Grupa B a preliminariilor continentale, cu 9 puncte mai putin decat Ucraina, care s-a calificat deja la turneul final de anul viitor, si la un punct in spatele Portugaliei, campioana en titre a Europei, aflata pe locul secund.