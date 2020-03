UEFA face un anunt neasteptat: Cum se va numi Campionatul European din 2021

Ziare.

Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European pe Arena Nationala din Capitala. Editia aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European se va desfasura in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia) si Bilbao (Spania).Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Daca se califica in urma barajului de Liga Natiunilor, echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.Echipa nationala de fotbal a Romaniei va intalni in 4 iunie, la Reykjavik, selectionata Islandei, intr-o partida contand pentru semifinalele play-off-ului EURO 2021. O victorie in aceasta partida ar pune Romania in postura de a juca ulterior, in 9 iunie, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, in fata Bulgariei sau Ungariei.