UEFA ia o decizie importanta

Decizia a fost luata pentru a permite incheierea campionatelor nationale, acestea fiind suspendate ca urmare a pandemiei de coronavirus."Forul continental a organizat marti, 21 aprilie, o noua videoconferinta cu liderii tuturor federatiilor europene. Noua modificare asupra termenului s-a facut cu scopul de a se obtine mai mult timp pentru finalizarea competitiilor interne. Propunerea a fost sustinuta si de Federatia Romana de Fotbal. Astfel, noua data limita pentru comunicarea echipelor participante in competitiile europene este 20 iulie, precedentul termen era 30 iunie si fusese stabilit de UEFA dupa consultarile din 17 martie. Competitiile europene sunt programate acum sa debuteze pe 28-30 iulie, partidele tur, iar mansa secunda sa aiba loc in perioada 4-6 august", se precizeaza pe site-ul citat.De asemenea, in urma discutiilor avute de administratia UEFA cu federatiile nationale, s-a decis ca este necesara incheierea campionatelor pe teren pentru ca meritul sportiv si spiritul de competitie sunt criteriile care trebuie sa primeze. Aceste decizii urmeaza sa fie supuse aprobarii in sedinta Comitetului Executiv UEFA de joi.Un alt subiect abordat in cadrul videoconferintei a fost cel referitor la meciurile echipelor nationale. Dupa cum a fost comunicat deja, partidele ce trebuiau sa se dispute in luna martie si iunie au fost amanate si se vor desfasura in toamna acestui an. In prezent se lucreaza cu trei scenarii pentru organizarea play-off-ului din toamna, o decizie finala urmand sa se ia pe 27 mai, cand e programata o noua sedinta a Comitetului Executiv al UEFA.Echipa nationala de fotbal a Romaniei va intalni, la Reykjavik, selectionata Islandei, intr-o partida contand pentru semifinalele play-off-ului de calificare la Campionatul European. O victorie in aceasta partida ar pune Romania in postura de a juca ulterior, la Sofia sau Budapesta, meciul decisiv pentru calificarea la turneul final, in fata Bulgariei sau Ungariei.