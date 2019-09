UEFA ne-a trimis in lumea a treia a fotbalului

Ziare.

De la anuntul forului continental cu privire la infiintarea UEFA Europa Conference League si la cluburile pe care le va arunca acolo am auzit si citit destul de multe opinii. Unele pro, altele contra. Cu toate acestea, n-am vazut ca nimeni, poate cu exceptia lui Hagi, sa atinga substanta.Daca va amintiti, sunt deja cativa ani de cand cluburile mari si foarte bogate insista sa devina si mai mari si mai bogate infiintand o competitie in care sa aiba acces doar ele. Profitand de monopolul de facto pe care il au in fotbal, cei mari vor sa-i sufoce de tot pe cei mici si sa-i reduca la nivelul saracului pe care-l fericesti aruncandu-i cateva firimituri.La nivel declarativ UEFA s-a opus acestui plan, insa in culise se pregatea mutarea care ii va multumi cu siguranta pe "granzi". Si asta pentru ca fotbalul european va deveni un soi de campionat cu trei divizii in care va fi imposibil sa promovezi sau sa retrogradezi.Vom avea asadar echipele mari in Liga Campionilor, echipele medii in Europa League si echipele nesemnificative in Conference League. In mod natural, cei mai multi bani vor merge spre Liga, ce ramane se vor imparti celor din Europa League, iar resturile vor ajunge la noi, cei care nu contam si nu vom avea sanse sa ajungem sa contam.Sigur ca discutia este mult mai ampla si ca cei care spun ca nu UEFA ne-a trimis la coada, ci noi singuri ne-am facut-o cu mana noastra incercand sa dam "tunuri" prin calificari "ciupite" in grupe au dreptatea lor. Sigur ca daca privesti decizia din punctul de vedere al afacerii care este fotbalul are foarte mult sens, veniturile urmand a creste cu siguranta. Insa daca te uiti spre spiritul acestui sport, nu ai cum sa nu acuzi forul continental de rea vointa.Asta pentru ca UEFA nu spune ca este o asociatie de societati interesata doar de bani, ci o entitate care isi propune sa dezvolte fotbalul european. Ori daca tu chiar vrei sa faci asta, trebuie sa ii ajuti in primul rand pe cei mici sa se dezvolte inclusiv prin a le facilita accesul catre competitiile cu bani multi. Daca ii excluzi de acolo, acestia nu vor putea decat sa reziste la limita, fiind victime sigure ale bogatilor.Sunt perfect de acord ca "tunuri" gen Bucsaru la Urziceni sau Paszkany la CFR Cluj nu sunt in regula, insa exista alte modalitati de a le combate, inclusiv prin modificarea regulamentelor si reglementarea utilizarii fondurilor provenite din premii ale competitiilor.Este insa clar ca UEFA nu doreste acest lucru si ca urmeaza modelul de business impus de cluburile mari, care vor sa dispuna aproape dupa bunul plac de miliardele de euro generate de acest fenomen numit fotbal. Iar noi n-am putea face nimic nici macar daca ne-am dori sa incercam sa ne opunem.