UEFA ne da o veste foarte proasta: Ce se va intampla cu echipele romanesti in cupele europene

Potrivit unei comunicari a UEFA facuta publica de FRF, tara noastra se afla pe locul 29 in clasamentul coeficientilor, iar asta inseamna ca formatiile din Liga 1 trebuie sa isi inceapa parcursul continental foarte devreme."Vestea proasta pentru Romania este aceea ca, prin prisma locului 29 ocupat de tara noastra in clasamentul coeficientilor UEFA pe cinci ani competitionali (incepand cu 2014-2015 si terminand cu 2018-2019) intocmit la finele ultimei stagiuni (ierarhie aplicabila pentru sezonul 2020-2021), in vara anului viitor, TOATE CELE PATRU REPREZENTANTE ALE ROMANIEI VOR INCEPE PARCURSUL EUROPEAN IN PRIMUL TUR DE CALIFICARE (Q1), programat in zilele de 7/8 iulie (prima mansa) si 14/15 iulie (returul) - campioana, in UEFA Champions League, respectiv 9 iulie (turul) si 16 iulie (returul) - castigatoarea Cupei Romaniei, precum si ocupantele locurilor 2 si 3 in campionat, editia 2019-2020, in UEFA Europa League.Drumul spre grupele cupelor europene va fi mai complicat fata de situatia din actualul sezon european: locul 20 in clasamentul coeficientilor UEFA pe cinci ani (2013/2014-2017/2018), intocmit anul trecut, a trimis, in 2019-2020, castigatoarea Cupei in al doilea tur de calificare (Q2) al UEL, restul echipelor demarand drumul european in turul 1 de calificare (Q1). Asta, nemaivorbind de sezonul european 2018-2019, cand, gratie locului 17 ocupat in ierarhia coeficientilor UEFA la finele lui 2016-2017, ocupanta locului 3 a intrat in Q1 al UEL, campioana (UCL) si vicecampioana (UEL) au pornit competitia in Q2, iar castigatoarea Cupei Romaniei (UEL) in Q3", a transmis FRF In sezonul urmator, campioana va intra in concurs in turul I preliminar al Champions League, iar detinatoarea Cupei si ocupantele locurilor 2 si 3 merg in turul I preliminar al Europa League.