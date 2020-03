UEFA reactioneaza dupa speculatiile ca EURO 2020 va fi amanat din cauza coronavirusului

Ziare.

"EURO 2020 va incepe la Roma pe 12 iunie. UEFA este in contact cu autoritatile locale si internationale competente cu privire la coronavirus si la evolutiile sale. Nu este nevoie sa schimbam programul planificat", a informat UEFA.EURO 2020 va avea loc in perioada 12 iunie - 12 iulie in 12 orase europene, printre care Bucuresti.Meciul de deschidere Italia - Turcia va avea loc la Roma, iar finala va fi la Londra.