UEFA trage un semnal de alarma: "Sanctiunea minima o reprezinta inchiderea partiala a stadionului"

Scandarile rasiste sunt tot mai prezente pe stadioane, iar Ceferin avertizeaza ca forul european nu va tolera acest comportament."Era o vreme, nu cu mult timp in urma, in care familia fotbalului credea ca flagelul rasismului este deja istorie. Ultimii doi ani ne-au aratat ca acest tip de gandire a creat un sentiment de complacere. Cresterea valului de nationalism pe intreg continentul a alimentat un tip de comportament inacceptabil, iar unele persoane si-au asumat sa considere ca in public, pe un stadion de fotbal, este locul potrivit pentru a da glas viziunilor ingrozitoare pe care le au.In calitate de institutie care guverneaza fotbalul, sunt constient ca nu vom castiga niciun concurs de popularitate. Dar anumite viziuni exprimate in legatura cu abordarea UEFA privind combarea rasismului au fost departe de realitate. UEFA, in stransa colaborare cu reteaua FARE, a instituit un protocol in trei etape pentru a identifica si combate comportamentul rasist in timpul jocurilor.Sanctiunile UEFA sunt printre cele mai dure din sport pentru cluburi si asociatii ai caror suporteri au un comportament rasist in competitiile noastre. Sanctiunea minima o reprezinta inchiderea partiala a stadionului - fapt care aduce gazdelor pierderi financiare de ordinul sutelor de mii si aduce stigmatizarea propriilor suporteri.UEFA este singurul for organizator care a suspendat un jucator zece meciuri pentru comportament rasist - cea mai severa pedeapsa din fotbal. Credeti-ma, UEFA si-a luat angajamentul de a face tot ce poate pentru a elimina acest flagel din fotbal. Nu ne permitem sa fim multumiti cu situatia actuala, trebuie sa ne straduim sa ne intarim hotararea.Pe plan mai larg, familia fotbalului, toti de la partea administrativa pana la jucatori, antrenori, fani, trebuie sa lucreze impreuna cu guvernele si organizatiile non-guvernamentale pentru a purta un razboi cu persoanele rasiste si pentru a marginaliza viziunile lor respingatoare. Asociatiile de fotbal nu pot rezolva singure aceasta problema. Si guvernele trebuie sa se implice mai mult in aceasta zona. Doar lucrand impreuna in numele decentei si onoarei vom reusi sa progresam."Vezi: Suedezii ameninta ca ies de pe teren in meciul cu Romania: Asa ceva nu ar trebui sa existe in intreaga planeta Din cauza scandarilor rasiste ale suporterilor romani, nationala tricolora s-a ales cu terenul suspenat la meciul cu Norvegia.