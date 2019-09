UEFA va planta 50.000 de copaci in Romania!

Ziare.

Impactul asupra mediului cu ocazia EURO 2020 va fi mult mai mare, din cauza organizarii evenimentului pe tot cuprinsul continentului, pentru a marca astfel sase decenii de existenta a competitiei, presedintele UEFA, Aleksandr Ceferin, recunoscand ca gradul de poluare va fi unul important.In locul organizarii meciurilor in una sau doua tari, asa cum se desfasoara in mod normal marile turnee, UEFA a decis sa marcheze a 60-a aniversare a Campionatului European in 12 state de pe continent, de la Dublin, in Irlanda, pana la Baku, in Azerbaidjan.Acest format implica, insa, mai multe deplasari pentru fani, oficiali si jucatori, iar Ceferin a declarat ca, desi acest format unic nu implica construirea vreunui mare stadion, va avea cu siguranta de platit un pret pentru mediul inconjurator.Oficialul sloven a precizat ca UEFA s-a asociat cu specialistii de la South Pole, o companie elvetiana, pentru a compensa cele aproximativ 405.000 de tone de carbon produse de suporteri si de personalul UEFA care se vor deplasa la meciurile turneului de anul viitor."Va trebui probabil sa face mai mult. Nu doar noi (functionarii), ci si fanii vor calatori foarte mult. Iar din acest motiv va exista multa poluare. Ne gandim la acest lucru si consideram ca trebuie sa facem mai mult pentru mediul inconjurator. Avem o fundatie pentru copii si facem multe lucruri pentru copiii din lumea intreaga, insa nu am facut prea multe pentru mediu", a declarat Ceferin, presedintele UEFA incepand din anul 2016."Am inceput sa ne gandim acum la acest lucru pentru ca nu ii putem proteja pe copii daca nu exista un mediu adecvat de viata pentru ei", a adaugat responsabilul forului continental., competitie ale carei semifinale si finala se vor disputa pe stadionul Wembley din Londra.Decizia de a organiza un turneu paneuropean a fost luata inainte ca Ceferin sa preia conducerea UEFA, slovenul afirmand ca este putin probabil ca acest lucru sa se mai repete."Nu doar din cauza problemelor de mediu, dar si pentru ca este foarte dificil pentru noi sa organizam un asemenea eveniment. Avem legislatii diferite, avem un sistem cu viza si fara viza, avem tari din Uniunea Europeana si din afara acesteia, avem un Brexit si nu stim daca Marea Britanie mai este sau nu in UE. Este destul de dificil si nu cred ca trebuie sa mai organizam un eveniment asa de mare. Din punct de vedere simbolic este foarte frumos, paneuropean, Est, Vest, Nord, Sud, este a 60-a aniversare insa sa organizezi de fiecare data asa ceva este o mare provocare", a adaugat Ceferin.