UEFA vine cu clarificari despre organizarea EURO 2020: Primele competitii anulate

Forul continental a precizat ca o decizie nu a fost luata momentan.Dimpotriva, UEFA a transmis ca va organiza o videoconferinta cu toti presedintii federatiilor nationale marti, 17 martie.Atunci se va decide ce se va intampla cu EURO 2020, dar si cu competitiile continentale, care vor fi cel mai probabil suspendate.Conform informatiilor publicate in presa din Spania, Campionatul European ar putea fi amanat cu un an si ar avea loc in 2021.In schimb, meciurile din barajul pentru EURO 2020, printre care si Islanda - Romania, vor fi amanate.Pe de alta parte, UEFA a anuntat, joi, ca a anulat turneele U17 si U19, programate intre 14 martie si 14 aprilie.C.S.