UEFA vrea o schimbare radicala in Champions League: Cum ar urma sa fie protejate echipele mici

Aleksander Ceferin a dat exemplul unor formatii ca Ajax si Leicester, care au avut un sezon bun, insa apoi n-au mai performant pentru ca si-au vandut jucatorii valorosi.Seful UEFA ar vrea ca aceste echipe sa aiba un loc asigurat in grupele Champions League , iar banii pe care i-ar incasa din competitie sa le asigure bugetul fara sa fie nevoite sa renunte la toti jucatorii ce au oferte."Am vrea sa protejam echipe ca Ajax, anul acesta, sau Monaco si Leicester in trecut. Ajax a jucat in semifinale anul acesta, iar acum este nevita sa isi vanda toti jucatorii pentru ca nu stie daca va ajunge in grupe in sezonul urmator.Nu cred ca ar trebui sa protejam prea multe echipe pentru ca ar deveni o competitie inchisa, insa sunt de parere ca unele echipe trebuie protejate. O idee este ca acele echipe care au succes la un anumit nivel in competitie sa poata juca si in sezonul urmator", a spus Ceferin pentru Times Jurnalistii britanici sustin ca una dintre ideile luate in calcul de UEFA este ca sfert-finalistele Champions League sa aiba locul asigurat in faza grupelor in sezonul urmator chiar daca pozitia din clasamentul intern nu le permite acest lucru.De asemenea, se lucreaza la un scenariu pentru cresterea numarului de echipe acceptate in faza grupelor tocmai pentru ca tot mai multe echipe mici sa aiba acces in competitie.O intalnire importanta pentru viitorul Ligii Campionilor va avea loc pe 11 septembrie, atunci cand oficialii UEFA, reprezentantii ligilor profesioniste si cei ai cluburilor vor dezbate viitorul format.