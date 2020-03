Un oficial UEFA critica Uniunea Europeana: O lovitura dura pentru cei care care au crezut in unitatea Europei

Ziare.

com

"Am dat prioritate campionatelor nationale, pastrand insa o fereastra pentru cupele europene. Toate formulele sunt posibile. Nu am actionat intr-un mod egoist, privilegiind competitiile continentale", a spus oficialul italian.Astfel, federatiile nationale au prioritate pentru a-si putea incheia sezoanele si a atribui titlurile de campioana, in fata Ligii Campionilor si a Europa League, cele doua competitii continentale intercluburi, intrerupte in faza optimilor de finala.Michele Uva a criticat totodata Uniunea Europeana (UE), considerand ca aceasta a dat dovada de putina transparenta in timpul crizei."UEFA a fost constienta de gravitatea situatiei. Noi reprezentam 55 de federatii, 55 de tari care nu au fost sincronizate in privinta masurilor de urgenta. Unele meciuri s-au disputat in fata a 80.000 de persoane, iar altele cu portile inchise. Unii spun ca a fost prea tarziu, insa noi am cautat un acord unanim pe 17 martie (pentru oprirea competitiilor). Ne asteptam, de asemenea, la masuri din partea Uniunii Europene. Nu s-a intamplat, iar fiecare tara a actionat in nume propriu, intr-o maniera individuala. O lovitura dura pentru cei care care au crezut in unitatea Europei".Pe de alta parte, Michele Uva asigurat ca regulile fair play-ului financiar nu vor disparea."Fair play-ul financiar si sistemele de control vor fi mentinute, nu inghetate. Ele nu vor fi anulate, chiar daca vor fi posibile ajustari pentru a infrunta tsunami-ul care a lovit fotbalul mondial. Vom actiona cu transparenta si unitate. Am facut sacrificii in favoarea fotbalului european, in special economice. UEFA are rezerve pentru a fi flexibila si a face fata daunelor cauzate de Covid-19", a mai spus vicepresedintele UEFA.