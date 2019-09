Veste uriasa din partea UEFA: Romania va organiza Campionatul European U19 din 2021!

Ziare.

Opt formatii de pe "batranul continent", inclusiv reprezentativa Romaniei, calificata direct in calitate de organizator, se vor duela pentru marele trofeu."Comitetul Executiv UEFA a anuntat astazi, 24 septembrie 2019, in sedinta de la Ljubljana (Slovenia), ca incredinteaza Romaniei organizarea turneului Euro Under 19 de peste doi ani, in urma evaluarii dosarului de candidatura al Federatiei Romane de Fotbal.Turneul final Euro U19 din 2021 va fi gazduit de Romania in luna iulie si va reuni 8 echipe. Reprezentativa tricolora U19 va fi calificata direct, din postura de gazda.La Euro U19 au jucat de-a lungul anilor fotbalisti precum Paul Scholes, Gary Neville, Thierry Henry , David Trezeguet, Gianluigi Buffon , Francesco Totti, Andrea Pirlo, Kylian Mbappe, Sergio Ramos sau Gerard Pique. Astfel, in 2021, vom putea urmari in Romania starurile mondiale in formare!Competitia UEFA este continuatoarea Turneului de Juniori FIFA care a debutat in 1948 si a fost preluat de forul continental european din 1955. Din 1980, a fost dedicat categoriei de varsta U18, iar din 2002, dedicat categoriei U19. In istoria formatului actual, Romania a gazduit acest turneu si in 2011.Dosarul FRF a fost selectat castigator la categoria competitiilor de juniori la care s-a aplicat,Euro U19 din 2022 urmand a fi gazduit de Slovacia, iar Euro U17 de catre Cipru (editia 2021) si Israel (editia 2022). Lista celorlalte federatii care si-au manifestat intentia de a gazdui turnee finale de juniori si junioare: Belgia, Danemarca, Germania, Ungaria, Norvegia, Portuglia, Rusia, Albania, Spania si Andorra (candidatura comuna)", se arata intr-un comunicat al FRF.In urma cu douazeci de ani, tara noastra a mai organizat un turneu final de tineret, este vorba despre Campionatul European U21 din 1998.De asemenea, in vara anului viitor Romania va fi coorganizator la Euro 2020, patru meciuri de la turneul final urmand a se disputa in Bucuresti, pe Arena Nationala.M.D.