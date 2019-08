Antrenorul lui Honved, dupa meciul de la Craiova: "Toata lumea a vazut ce s-a intamplat, incredibil!"

Ziare.

Sannino este de parere ca formatia maghiara a facut un meci bun in Banie si ca totul s-a rupt in momentul incidentelor provocate de fanii olteni."Cred ca am jucat bine, toata lumea a vazut ce s-a intamplat. Totul a fost despre fotbal pana cand arbitrul a fost lovit. Incredibil! Sunt mandru de baietii mei, imi scot palaria in fata lor. Din nefericire, nu am reusit sa ramanem calmi pana la final", a spus Sannino la conferinta de presa.Duelul dintre Craiova si Honved, de joi seara, a fost suspendat mai bine de jumatate de ora dupa ce arbitrul de centru a fost lovit de o petarda si de o bricheta aruncate din tribune.Pana la urma, "centralul" nu a mai putut continua meciul si a fost inlocuit de arbitrul de rezerva.Craiova s-a impus in fata lui Honved cu 3-1 dupa loviturile de la 11 metri si s-a calificat in turul III preliminar al Europa League, acolo unde va juca impotriva grecilor de la AEK Atena.M.D.