Anunt teribil pentru Universitatea Craiova: Risca sa piarda calificarea in Europa League la "masa verde"

Fostul mare arbitru roman Ion Craciunescu sustine ca exista precedente in Europa in care UEFA a scos din competitiile continentale formatii responsabile de incidente similare cu cele de la Craiova."Mi-a spus cineva ca exista doua precedente in Europa, in care jocul a continuat, dupa ce un asistent a fost lovit in cap, iar, de fiecare data, UEFA a decis ca echipa respectiva sa piarda calificarea.UEFA a intors rezultatul. Exista posibilitatea ca Universitatea Craiova sa pateasca acelasi lucru, dar nu mi se pare normal", a spus Ion Craciunescu la Digi Sport Amintim ca duelul dintre Craiova si Honved, de joi seara, a fost suspendat mai bine de jumatate de ora dupa ce arbitrul de centru a fost lovit de o petarda aruncata din tribune.Pana la urma, "centralul" nu a mai putut continua meciul si a fost inlocuit de arbitrul de rezerva.Craiova a castigat la penaltiuri duelul cu Honved, scor 3-1, insa comisiile UEFA ar putea intoarce rezultatul la "masa verde" din cauza incidentelor grave.Cum primul meci din turul III preliminar se joaca saptamana viitoare este de asteptat ca o decizie sa fie luata rapid de forul continental.