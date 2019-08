Craiova iese din Europa League dupa o remiza cu AEK Atena

Ziare.

A fost 1-1 in capitala Greciei, iar elenii merg in play-off datorita victoriei cu 2-0 din turul de pe Oblemenco.Elevii lui Cornelui Papura au inceput destul de curajos partida din Atena, insa atacurile din primele minute au fost naive, fara sa ameninte serios buturile gazdelor.De marcat au facut-o cei de la AEK, care au iesit treptat la joc si au inceput sa puna presiune la poarta lui Pigliacelli. In minutul 26 Mantalos s-a distrat cu defensiva romanilor si a deschis scorul cu un sut plasat, la coltul lung.Craiova a avut sansele ei in prima repriza, numai ca Barbut sau Mihaila n-au putut profita de uriasele greseli facute de aparatorii adversi si au irosit ocazii incredibile.Ivanov a fost care a inscris golul de onoare pentru grupare din Banie in minutul 63, dupa o alta greseala mare a grecilor, insa Stiinta n-a putut sa obtina mai mult de o remiza desi a atacat pana la final.Remiza de la Atena ii duce pe cei de la AEK in play-off-ul Europa League, iar jucatorii nostri se vor multumi sa urmareasca la televizor cupele europene in acest sezon.Min.90+5 Final de partida! Craiova este eliminata!Min.90+4 Fortes reia la o palma peste transversala!Min.88 Nu se mai intampla mare lucru pe teren.Min.80 Ne apropiem de fina si romanii ataca. Au nevoie insa de un gol rapid pentru a spera la calificare.Min.73 Sansa mare pentru Craiova! Acka reia bine cu capul, insa balonul trece la o palma de bara!Min.67 Oltenii puteau primi un penalti dupa un hent comis de greci.Min.63Min.57 Craiova inscrie, dar golul este anulat pentru o pozitie de offside. Reluarile arata ca jucatorii Craiovei erau in pozitii regulamentare.Min.54 Pigliacelli il lanseaza excelent pe Bancu, insa acesta suteaza putin peste transversala!Min.50 Roman reia mult peste poarta din pozitie buna.Min.48 De aceasta data gazdele sunt mai decise in debutul reprizei.Min.46 Incepe repriza secunda.___________________Min.45+1 Finalul primei reprize.Min.44 Greseala incredibila in apararea grecilor, insa Mihaila se pierde cu poarta goala si primeste un galben dupa ce simuleaza un fault in careu!Min.38 Pigliacelli scoate excelent un balon sutat de Oliveira!Min.33 Ce ocazie! Barbut tasneste dintre fundasii adversi, dar rateaza sutul si trimite pe langa!Min.27 Ce sansa pentru greci! Avem noroc si mingea e respinsa in ultima clipa peste transversala!Min.26Min.23 Acelasi Mantalos suteaza in forta de la distanta, dar mingea trece pe langa poarta.Min.17 Acka greseste incredibil si paseaza direct la adversar, insa oltenii au noroc si Mantalos se incurca in pozitie ideala!Min.7 Oltenii incep destul de bine jocul, insa nu sunt suficient de periculosi la poarta adversa pana acum.Min.1 Incepe partida!Barkas - Paulinho, Vranjes, Svarnas, Helder Lopes - Simoes, Krsticic - Geraldes, Livaja Mantalos - Nelson OliveiraAntrenor: Miguel CardosoRezerve: Tsintotas, Bakakis, Oikonomou, Verde, Almpanis, Simao, GalanopoulosPigliacelli - Martic, Kelic, Acka, Bancu - Ivanov, Cicaldau, Mateiu - Barbut, Roman, MihailaRezerve: Popescu, Borta, Vatajelu, Fortes, Hreniuc, Constantin, Ionita IIAntrenor: Corneliu Papura