Craiova se califica in turul III preliminar din Europa League dupa un duel nebun cu Honved

Oltenii au obtinut calificarea cu mari emotii, avand nevoie de penaltiuri pentru a obtine biletele pentru faza urmatoare a competitiei.Dupa 0-0 in turul de la Budapesta, cei de la Craiova porneau ca mari favoriti in returul de pe "Oblemenco", insa realitatea din teren a fost alta.Desi au dominat copios in fata unui adversar care a avut ca unic scop apararea, elevii lui Papura au fost rareori cu adevarat periculosi.Cea mai mare ocazie a partidei a fost irosita de Cicaldau in debutul partii secunde, acesta lovind bara cu un sut puternic din lovitura libera.Fara gol marcat in cele 180 de minute ale dublei manse s-a intrat in prelungiri, acolo unde nu s-a intamplat nimic notabil pana spre final.In minutul 119 nervii au cedat din nimic, Qaka lovind un adversar si provocand un meleu in care s-au implicat mai multi fotbalisti. Arbitrul de centru a urmarit incidentele pana cand a fost lovit de o petarda aruncata din tribune.Afectat serios, "centralul" a suspendat jocul 40 de minute si, pana la urma, i-a cedat fluierul rezervei sale, care a reluat partida si a trimis soarta calificarii la loteria penaltiurilor.Acolo Pigliacelli a fost eroul gazdelor, goalkeeperul italian aparand trei lovituri de la 11 metri si calificand Craiova in turul III preliminar al Europa League, acolo unde o asteapta o "dubla" de foc cu AEK Atena.Min.120 Final! Vom avea penaltiuri!Min.119 Se reia partida! Jucatorii lui Honved paseaza in propria jumatate asteptand fluierul de final si penaltiurile. Se huiduie copios din tribune.INFO: Mai trec minute bune si arbitrul de rezerva isi face aparitia pe gazon. Stim sigur ca meciul se va relua in acest moment.INFO: Stadionul erupe la anuntul ca partida se va relua pana la urma.INFO: Jucatorii sunt chemati in zona tunelului de acces la vestiare si sunt sanse ca partida sa fie oprita. "Centralul" a plecat de pe teren, asistentii sai raman insa pe gazon. Sunt mai bine de 20 de minute de pauza si nu stim ce se va intampla.INFO: Arbitrul de rezerva, Jamie Robinson, preia pana la urma fluierul si cartonasele si se pare ca partida va continua pana la urma. Nu avem totusi un anunt oficial pana acum.INFO: Momente confuze. Arbitrul de rezerva se reechipeaza, iar la margine observatorii folosesc telefoanele mobile.INFO: Partida se va relua, insa "centralul" Hunter va iesi pe margine. Arbitrul de rezerva se pregateste sa conduca acest meci pe final.INFO: Arbitrii si observatorii discuta indelung la marginea terenului. Momentan nu se stie daca partida va mai continua sau daca oltenii vor fi eliminati la "masa verde".INFO: Dupa ce a primit ingrijiri medicale din partea echipajului de pe ambulanta arbitrul de centru se ridica si pare ca si-a revenit. Urmeaza sa anunte daca partida va continua.Min.119 INCIDENTE GRAVE la Craiova! Jucatorii se iau la bataie, iar din tribune este aruncata o petarda. Aceasta explodeaza langa arbitru si acesta pare ca si-a pierdut cunostinta. Ambulanta intervine si meciul e suspendat!Min.115 Ne indreptam spre loteria penaltiurilor, cele doua echipe nefiind capabile sa inscrie.Min.110 Barbut pleaca pe contraatac, dar este singur si pierde balonul.Min.106 - Incepe a doua repriza suplimentara.___________________________Min.105+1 - Finalul primei reprize de prelungiri.Min.105+1 - Fortes reia pe langa poarta.Min.103 - Ne indreptam spre a doua repriza suplimentara fara gol marcat.Min.98 - Panica in careul Craiovei, insa balonul trece peste transversala.Min.93 - Schimbare Craiova: Uriasul Fortes este trimis in terenMin.91 - Incepe prima repriza suplimentara___________________Min.90+5 Moutari lufteaza incredibil in careul oltenilor si timpul regulamentar se incheie. Vom avea prelungiri!Min.90 Cinci minute suplimentare si ne indreptam spre prelungiri.Min.85 Sut slab al lui Ionita din pozitie buna.Min.80 - Batik reia cu capul putin pe langa poarta Craiovei,Min.71 - Incepe sa se ingroase gluma pentru olteni, care nu pot marca in fata unei echipecare nu face altceva decat sa se apere.Min.63 - Schimbare Craiova: Ionita intra in locul lui Vatajelu.Min.58 - Briceag suteaza mult peste poarta din lovitura libera.Min.53 - Sut de la distanta al lui Briceag, dar nu ii pune probleme portarului advers.Min.48 - BARA Craiova! Cicaldau ia la tinta bara portii maghiarilor din lovitura libera!Min.46 - Incepe repriza secunda._____________________________min.45+5 - Sutul lui Bancu e blocat in ultimul moment de Lovric.min.45 - Vor fi 7 minute de prelungire pentru aceasta prima repriza.min.39 - Lefkovits a avut nevoie de interventia salvarii, dupa ce si-a pierdut cunostinta peteren. Locul lui va fi luat de Berla.min.35 - Portarul maghiarilor, Lefkovits, se accidenteaza la o saritura si cere schimbarea.min.33 - Kukoc vede si el cartonasul galben, dupa un fault asupra lui Roman.min.31 - Mateiu suteaza de la distanta, iar Lefkovits se intinde serios pentru a respinge.min.30 - Actiune periculoasa de atac a oltenilor, incheiata cu un sut slab al lui Barbutdintr-o pozitie buna.Ceva tensiuni in tribune intre fanii maghiari si fortele de ordine.min.24 - Roman trimite putin pe langa poarta dintr-o lovitura libera de la aproximativ 25 demetri.min.23 - Lovric il opreste prin fault pe Balut si primeste un cartonas galben.min.13 - Schimbare fortata la olteni: iese Martic, accidentat, intra Briceag.min.11 - Martic se accidenteaza si face semn ca vrea sa fie schimbat.min.8 - Lefkovits retine in doi timpi la un sut trimis de Ivanov.min.8 - Acka intervine bine si respinge la o centrare periculoasa a lui Kukoc.Meciul va fi transmis in direct pe postul DigiSport 1.Pigliacelli - Martic, Kelic, Acka, Bancu - Cicaldau, Mateiu,Ivanov - Barbut, Roman, Vatajelu.I. Popescu - T. Ferreira, Briceag, Fortes, Qaka, V. Constantin, Al. Ionita.Corneliu Papura.Lefkovits - Ikenne, Batik, Kamber, Lovric, Kukoc - Kesztyus, Moretti, Bano-Szabo - Moutari, Kulach.Berla, Egerszegi, Kis, Majer, N'Gog, Niba, Uzoma.Giuseppe Sannino.Arnold Hunter.