Incidente grave la Craiova: Arbitru ranit de o petarda, meci suspendat

Fara gol marcat dupa doua meciuri si aproape doua reprize de prelungiri, nervii au cedat si fotbalul a cazut pe locul secund.In minutul 119 al partidei albanezul Qaka a sarit la bataie si a busculat un adversar, care a cazut in apropierea liniei de fund. S-a iscat un meleu in care mai multi jucatori si-au impartit lovituri si imbranceli, arbitrul urmarind incidentele din apropiere.La un moment dat, o petarda aruncata din tribune a explodat in apropierea "centralului" iar acesta a cazut pe gazon, acuzand probleme medicale.A intervenit inclusiv echipajul de pe ambulanta pentru a-i acorda ingrijiri medicale arbitrului, jocul fiind suspendat aproape jumatate de ora.Pana la urma, arbitrul Arnold Hunter i-a lasat locul in teren celui de-al patrulea oficial si jocul a fost reluat pentru ultimul minut, trecandu-se apoi la loteria penaltiurilor.M.D.