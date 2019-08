LIVE ACUM Europa League: Universitatea Craiova - Honved 0-0

Ziare.

In prima mansa, disputata la Budapesta, scorul a fost egal, 0-0.*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginiimin.45 - Vor fi 7 minute de prelungire pentru aceasta prima repriza.min.39 - Lefkovits a avut nevoie de interventia salvarii, dupa ce si-a pierdut cunostinta pe teren. Locul lui va fi luat de Berla.min.35 - Portarul maghiarilor, Lefkovits, se accidenteaza la o saritura si cere schimbarea.min.33 - Kukoc vede si el cartonasul galben, dupa un fault asupra lui Roman.min.31 - Mateiu suteaza de la distanta, iar Lefkovits se intinde serios pentru a respinge.min.30 - Actiune periculoasa de atac a oltenilor, incheiata cu un sut slab al lui Barbut dintr-o pozitie buna.Ceva tensiuni in tribune intre fanii maghiari si fortele de ordine.min.24 - Roman trimite putin pe langa poarta dintr-o lovitura libera de la aproximativ 25 de metri.min.23 - Lovric il opreste prin fault pe Balut si primeste un cartonas galben.min.13 - Schimbare fortata la olteni: iese Martic, accidentat, intra Briceag.min.11 - Martic se accidenteaza si face semn ca vrea sa fie schimbat.min.8 - Lefkovits retine in doi timpi la un sut trimis de Ivanov.min.8 - Acka intervine bine si respinge la o centrare periculoasa a lui Kukoc.Meciul va fi transmis in direct pe postul DigiSport 1.Pigliacelli - Martic, Kelic, Acka, Bancu - Cicaldau, Mateiu, Ivanov - Barbut, Roman, Vatajelu.I. Popescu - T. Ferreira, Briceag, Fortes, Qaka, V. Constantin, Al. Ionita.Corneliu Papura.Lefkovits - Ikenne, Batik, Kamber, Lovric, Kukoc - Kesztyus, Moretti, Bano-Szabo - Moutari, Kulach.Berla, Egerszegi, Kis, Majer, N'Gog, Niba, Uzoma.Giuseppe Sannino.Arnold Hunter.