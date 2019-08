Ungurii lanseaza acuzatii grave dupa meciul de la Craiova: "E inacceptabil!"

Ziare.

com

Intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al lui Honved , maghiarii sustin ca partida nu trebuia sa se mai reia dupa ce arbitrul de centru a fost lovit de o petarda si ca au fost de acord cu acest lucru doar pentru ca nu li s-a putut garanta securitatea."In minutul 119 al meciului din preliminariile Europa League s-a format un meleu in apropierea portii noastre, iar cand arbitrul Hunter a venit sa ii desparta pe jucatori o petarda a explodat langa el. Arbitrul a cazut la pamant, a avut nevoie de ingrijiri medicale si nu a putut continua meciul. Din cauza acestor scene scandaloase partida a fost suspendata jumatate de ora, timp in care arbitrii, delegatul UEFA si reprezentantii cluburilor au discutat daca meciul ar trebui sau nu reluat.In cele din urma s-a decis ca arbitrul de rezerva sa il inlocuiasca pe 'central' si meciul pe care Craiova l-a castigat cu 11 jucatori in teren ar trebui oprit in principiu. Ce este inacceptabil din punctul nostru de vedere este ce s-a intamplat la final, cand arbitrii si jucatorii nostri au fost pusi in pericol, motiv pentru care conducerea clubului a decis sa continue o partida care nu trebuia reluata in acele circumstante."Maghiarii acuza o bresa majora de securitate, ei fiind de acord sa reia partida dupa ce li s-a transmis ca nu li se poate garanta securitatea in cazul in care meciul va fi oprit.Potrivit postului M4, cel care a transmis partida in Ungaria, in jumatatea de ora in care jocul a fost suspendat ungurii au fost avertizati ca nimeni nu le poate garanta securitatea in cazul opririi definitive, existand pericolul ca fanii nervosi sa intre pe teren.Prin urmare ei au fost de acord sa reia meciul din minutul 119 si sa paseze in propria jumatate pana la fluierul de final, echipa calificata urmand a fi decisa la penaltiuri.Craiova s-a impus cu 3-1 in urma loviturilor de la 11 metri, portarul Pigliacelli aparand trei penaltiuri si calificandu-i pe olteni in turul III preliminar, acolo unde vor da peste AEK Atena.M.D.