Universitatea Craiova si Rapid au revenit oficial in fotbalul romanesc

Comitetul Executiv al Federatiei a aprobat solicitarea celor de la U Craiova 1948 Club Sportiv SA, echipa care evolueaza in Liga 1 , de a folosi denumirea "Universitatea Craiova" in competitii.Federalii si-au luat totusi o plasa de siguranta, anuntand ca oltenii vor reveni la vechea denumire daca vor pierde dreptul de a folosi marca istorica."Aproba cu unanimitate de voturi solicitarea U Craiova 1948 Club Sportiv SA de a folosi in competitii denumirea Universitatea Craiova, cu mentiunea ca in situatia in care apare o hotarare judecatoreasca care sa anuleze marca, sa suspende sau sa limiteze dreptul de utilizare a marcii respective sau sa anuleze contractul de utilizare a marcii, clubul solicitant sa revina de indata la participarea in competitii sub denumirea acestuia astfel cum este aceasta inscrisa in evidentele Registrului Comertului", se arata in hotatea Comitetului Executiv al FRF.In acelasi timp, Rapid a revenit si el in Liga 2."Aproba cu unanimitate de voturi schimbarile de denumire ale urmatoarelor cluburi astfel:Fotbal Club R Bucuresti SA schimba denumirea in Fotbal Club Rapid 1923 SA", a mai decis FRF.Giulestenii si-au reinfiintat echipa in Liga 4 ca Academia Rapid si asa au castigat promovarea dupa duelul cu Steaua , iar in Liga 3 au evoluat ca FC R Bucuresti.Dupa preluarea marcii Rapid au solicitat schimbarea denumirii, iar aceasta a fost aprobata in sedinta de miercuri.M.D.