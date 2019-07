Europa League: U Craiova remizeaza in Ungaria

Ziare.

Intr-un meci netelevizat in Romania, echipa antrenata de Corneliu Papura a avut ocaziile mai importante, insa n-a reusit sa marcheze si va avea viata grea in returul de saptamana viitoare.In prima repriza, gazdele au avut ocaziile mai mari, prin fostul atacant al lui Liverpool, David N'Gog. Pigliacelli a fost, insa, foarte inspirat.De partea cealalta, oltenii au avut mari dificultati in a ajunge la poarta adversa, dar si cu intrarile extrem de dure ale gazdelor. De altfel, partida a fost intrerupta minute bune pentru ca Acka si Bancu sa primeasca ingrijiri medicale.La pauza, Papura l-a inlocuit pe Fortes cu Roman, iar oltenii au dominat repriza secunda. Din nefericire, Roman, dar mai ales Barbut au ratat niste ocazii monumentale, iar tabela de marcaj a ramas nemodificata.Mansa secunda va avea loc joia viitoare, la Craiova.min.90+3 - Ce ocazie! Mihai Roman trimite cu capul peste poarta din 5 metri!min.90 - Ultima schimbare in tabara oltenilor: iese Cicaldau, intra Constantin.min.90 - Vor fi 4 minute suplimentare.min.80 - Actiune frumoasa a gazdelor, incheiata cu un sut care trece de putin pe langa poarta lui Pigliacelli.min.72 - Barbut reia slab din centrul careului dupa o pasa excelenta a lui Roman! Uriasa ocazie irosita de atacantul oltenilor!min.70 - Barbut suteaza peste poarta de la aproximativ 25 de metri.min.65 - Inca o schimbare facuta de Papura: iese Qaka, intra Ivanov.min.58 - Vatajelu trimite mingea milimetric pe langa poarta ungurilor, cu un sut de la marginea careului.min.50 - Ocazie uriasa pentru Craiova! Roman centreaza in fata portii pentru Vatajelu, insa acesta e blocat in ultimul moment de un adversar!min.46 - O prima schimbare la olteni: iese Fortes, intra Mihai Roman.----------------------------min.45+7 - Bancu vede un galben dupa o mana pusa in figura unui adversar.min.45+5 - Fortes reia cu capul, dar mingea se duce mult pe langa poarta. Craiova n-a reusit sa-si creeze nici macar o ocazie importanta in aceasta prima repriza.min.45 - Vom avea 8 minute de prelungiri ca urmare a perioadei de intrerupere la accidentarea lui Bancu.min.40 - N'Gog, din nou la finalizare. De data aceasta, fostul atacant al lui Liverpool trimite cu capul peste poarta.min.28 - Bancu cade la pamant dupa duelul cu N'Gog, plin de sange! Jucatorii Craiovei cer un cartonas rosu pentru atacantul francez, pentru o lovitura cu cotul in figura!min.27 - Ce ocazie! N'Gog trimite cu capul din cativa metri, iar mingea e respins in extremis de Pigliacelli.min.26 - Ocazie pentru gazde, dupa o lovitura executata din partea dreapta. In cele din urma, aparatorii oltenilor reusesc sa indeparteze pericolul.min.24 - Qaka opreste un contraatac al ungurilor cu pretul unui fault si vede un cartonas galben.min.23 - Am ajuns la jumatatea primei reprize, iar pana acum n-a avut parte de nicio ocazie notabila.min.20 - Spiritele se incing, Fortes fiind foarte nervos dupa ciocnirea dintre Acka si Lovric, in urma careia ambii jucatori au avut nevoie de interventia staff-ului medical.min.18 - Acka se resimte dupa un contact cu un adversar.min.16 - Fortes trimite imprecis cu capul dintr-o pozitie buna.min.10 - Inceput echilibrat de meci, lipsit de ocazii mari de gol.Partida se joaca la Budapesta si nu e televizata in direct in Romania.Mansa retur va avea loc saptamana viitoare, la Craiova.Levkovich - Uzoma, Batik, Kamber, Lovric, Kukoc - Gazdag, Kesztyus, Bano-Szabo - Moutari, N'Gog.Giuseppe Sannino.Pigliacelli - Martic, Acka, Kelic, Bancu - Cicaldau, Mateiu, Qaka - Barbut, Fortes, Vatajelu.Corneliu Papura.Kevin Clancy (Scotia) .