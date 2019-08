LIVE Europa League, preliminarii: U Craiova - AEK Atena 0-2

Ziare.

min.83 - Fortes suteaza din unghi, Barkas respinge.min.75 - Ce ocazie pentru oaspeti! Oliveira nu ajunge de putin la o minge pe care scria 0-2!min.73 - Dubla schimbare facuta de Papura: ies Roman si Barbut, intra Fortes si Ionita.min.70 - Livaja ia o actiune pe cont propriu, intra in careu si suteaza, dar Kelic se opune.min.66 - Muta si olteniii: iese Ivanov, intra Qaka.min.64 - Schimbare la greci: iese Verde, intra Oliveira.min.54 - Ce ocazie! Roman reia imprecis dintr-o pozitie excelenta!min.53 - Hult respinge in ultima instanta la o actiune periculoasa a oltenilor.---------------------------------------min.45+2 - Roman cade in careul advers, solicita penalti, insa arbitrul dicteaza fault in atac.min.45 - Vor fi 3 minute suplimentare pentru aceasta prima repriza.min.43 - Mihai Roman nu ajunge de putin la o centrare a lui Bancu, iar oltenii trec pe langa deschiderea scorului.min.40 - Vranjes reia cu capul putin pe langa poarta lui Pigliacelli.min.39 - Schimbare la greci: iese Klonaridis, accidentat, intra Livaja.min.32 - Mateiu reia periculos cu capul, insa mingea se scurge prin fata portii adverse!min.20 - Ce ocazie! Mantalos reia peste cu toata poarta goala in fata!min.15 - Bancu suteaza de la distanta, insa Barkas retine fara emotii.min.11 - Bancu inscrie, insa golul e anulat pentru offside.min.7 - Sutul lui Geraldes, dintr-o pozitie buna, e blocat de Acka.min.4 - O prima actiune de atac a oltenilor, cu o centrare periculoasa trimisa de Vatajelu, insa aparatorii cehilor intervin si resping.La partida asista totusi in jur de 3.500 de copii sub 14 ani, UEFA permitand accesul acestora.Partida se joaca la Craiova si e transmisa in direct la TV de posturile Digi Sport 1 si Look Plus.Meciul se disputa fara spectatori dupa incidentele de la meciul cu Honved Budapesta.Mansa retur va avea loc saptamana viitoare, la Atena.Pigliacelli - Briceag, Acka, Kelic, Bancu (c) - Ivanov, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Roman, Vatajelu.Corneliu Papura.Barkas - Paulinho, Vranjes, Svarnas, Hult - Simao, Simoes - Verde, Geraldes, Mantalos (c) - Klonaridis.Miguel Cardoso.Dennis Higler (Olanda) .