LIVE Europa League, preliminarii: U Craiova - Sabail 1-0

Ziare.

com

*apasati tasta refresh (F5) /pull down in app. Ziare.com pentru actualizarea paginiimin.45 - Un minut suplimentar pentru aceasta prima repriza.min.40 - Mare ocazie pentru oaspeti! Abassov scapa in partea dreapta, intra in careu si suteaza la poarta, dar mingea se duce pe langa.min.35 - Bozinovski iese din poarta si respinge din fata lui Barbut.min.29 - Mare ocazie pentru Fortes, care cade dupa un duel cu un fundas advers si cere penalti. Arbitrul lasa, insa, jocul sa continue.U Craiova conduce cu 4-2 la scorul general.min.23 - Bara U Craiova! Kelic reia cu capul in stalpul din stanga al portii adverse!min.10 - Fortes suteaza in forta, insa mingea se duce pe langa poarta.min.5 - Bozinovski retine un doi timpi la un sut de la distanta al lui Vatajelu, aflat la primul sau meci pe noul stadion Ion Oblemenco.Partida are loc pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova si e transmisa in direct la TV de postul Digi Sport 1.In tur, in Azerbaijan, oltenii s-au impus cu 3-2.Castigatoarea va da piept in turul II preliminar cu invingatoarea intalnirii dintre Honved (Ungaria) si Zalgiris (Lituania), in tur 3-1.Piagliacelli - Martic, Ferreira, Kelic, Bancu - Qaka, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Fortes, Vatajelu.Corneliu Papura.Bozinovski - Abbasov, Yunuszade, Erico, Rahimov - Cociuc, Amirquliyev, Baybalaev - Hamdi, Abassov, Ramazanov.Aftandil HajiyevHelgi Mikael Jonasson (Islanda) .