U Craiova s-a calificat cu emotii in turul II preliminar al Europa League

Dupa 3-2 in tur in Azerbaijan, oltenii s-au impus tot cu 3-2 in returul de pe teren propriu cu Sabail. Dar nu fara emotii!Baietii lui Corneliu Papura au controlat partida inca din start, insa au trait periculos ultimele minute, dupa ce-au incasat doua goluri in decurs de doua minute!Cicaldau a deschis scorul in minutul 28, iar in startul reprizei secunde Vatajelu, cu prima sa reusita dupa experienta nereusita din Cehia, a dublat avantajul oltenilor.Ceea ce parea o victorie confortabila s-a transformat pe neasteptate in una cu emotii. Azerii au egalat in minutele 67 si 69, prin Ramazanov si Duventru, iar echipa din Banie a avut nevoie de interventiile lui Piagliacelli pentru a evita o rusine.In minutul 90, pe contraatac, Carlos Fortes, aflat la primul sau gol intr-un oficial pentru olteni, a risipit emotiile si i-a adus Craiovei cea de-a treia victorie cu 3-2 din tot atatea meciuri disputate pana acum in acest sezon.Urmatoarea adversara a oltenilor se va alege dintre Zalgiris (Lituania) si Honved (Ungaria) . In tur, maghiarii s-au impus pe teren propriu cu 3-1.min.90 - Vor fi 4 minute de prelungiri.min.81 - Piagliacelli scoate cu piciorul la o actiune periculoasa a oaspetilor.min.78 - Barbut ia o actiune pe cont propriu, suteaza de la marginea careului, dar mingea trece peste poarta.min.76 - Ultima schimbare in tabara oltenilor: iese Kelic, accidentat, intra Gardos.In acest moment, Craiova mai are doar un gol avans la general, 5-4.min.70 - Schimbare la craioveni: iese Qaka, intra Dumitru.min.57 - Schimbare la olteni: iese Cicaldau, intra Ivanov.U Craiova conduce cu 5-2 la scorul general.--------------------------------min.45 - Un minut suplimentar pentru aceasta prima repriza.min.40 - Mare ocazie pentru oaspeti! Abassov scapa in partea dreapta, intra in careu si suteaza la poarta, dar mingea se duce pe langa.min.35 - Bozinovski iese din poarta si respinge din fata lui Barbut.min.29 - Mare ocazie pentru Fortes, care cade dupa un duel cu un fundas advers si cere penalti. Arbitrul lasa, insa, jocul sa continue.U Craiova conduce cu 4-2 la scorul general.min.23 - Bara U Craiova! Kelic reia cu capul in stalpul din stanga al portii adverse!min.10 - Fortes suteaza in forta, insa mingea se duce pe langa poarta.min.5 - Bozinovski retine un doi timpi la un sut de la distanta al lui Vatajelu, aflat la primul sau meci pe noul stadion Ion Oblemenco.Partida are loc pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova si e transmisa in direct la TV de postul Digi Sport 1.In tur, in Azerbaijan, oltenii s-au impus cu 3-2.Castigatoarea va da piept in turul II preliminar cu invingatoarea intalnirii dintre Honved (Ungaria) si Zalgiris (Lituania), in tur 3-1.Piagliacelli - Martic, Ferreira, Kelic, Bancu - Qaka, Mateiu, Cicaldau - Barbut, Fortes, Vatajelu.Corneliu Papura.Bozinovski - Abbasov, Yunuszade, Erico, Rahimov - Cociuc, Amirquliyev, Baybalaev - Hamdi, Abassov, Ramazanov.Aftandil HajiyevHelgi Mikael Jonasson (Islanda) .