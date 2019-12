Cadou de Craciun pentru Universitatea Craiova: Stiinta are un nou autocar!

Ziare.

Acesta a fost deja colantat in culorile Stiintei si a fost prezentat publicului prin intermediul unui album foto.Evaluat la cateva sute de mii de euro, autocarul a fost "decorat" cu leul din Banie, dar si cu figurile celor mai emblematici jucatori ai Universitatii, Oblemenco si Balaci."Cu speranta ca noul an ne va aduce mult mai multe bucurii, Mos Craciun a venit cu sacul plin", se arata in comentariul clubului oltean.De pe noul autocar al Craiovei nu lipseste nici logo-ul sponsorului principal.La interior, luminile ambientale sunt albastre, iar pe scaune a fost brodata sigla Universitatii.M.D.