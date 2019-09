Continua telenovela olteneasca: Gazonul de pe noul stadion al Craiovei va fi schimbat, numai ca nu se stie cand sau cum

Ziare.

com

Dupa ce nu cu mult timp in urma anunta ca nu se pune problema schimbarii gazonului in acest an, primarul Craiovei, Mihai Genoiu, s-a razgandit si a prezentat doua noi scenarii.Edilul sustine ca in aceasta perioada se negociaza cu firma care a construit stadionul pentru a se stabili daca suprafata de joc este un consumabil acoperit de garantie.Daca va fi asa, atunci constructorul va schimba gazonul pe propria cheltuiala in perioada urmatoare. Daca va refuza, primaria si Compania Nationala de Investitii vor investi intr-o noua suprafata de joc, urmand a actiona in instanta constructorul pentru a-si recupera banii."E o certitudine, trebuie schimbat si va fi schimbat. Sunt doua variante. Una in care sa il schimbe constructorul in garantie, care e cea mai rapida. Lucrul acesta se face in cursul lunii octombrie. Si-a luat un termen pana miercuri, cand va transmite catre CNI daca va face el lucrarile sau nu le va face.In situatia in care constructorul va da un raspuns negativ vizavi de aceste constructii, am stabilit impreuna cu CNI ca vom face schimbarile noi, impreuna cu CNI, urmand sa ne indreptam impotriva constructorului pentru a recupera contravaloarea garantiei. Daca gazonul va fi schimbat de catre noi cu CNI, automat vom cere o schimbare de proiectare, sa fie schimbat cu gazon hibrid", a declarat primarul, conform Telekomsport Pana cand gazonul va fi schimbat, Universitatea este nevoita sa evolueze pe un stadion nou, dar care o suprafata de joc distrusa.Nu de putine ori, noul manager al Stiintei, Victor Piturca, a amenintat ca muta echipa pe arena Extensiv daca nu va fi gasita o solutie cat mai rapida pentru schimbarea gazonului.