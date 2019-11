Craiova face scor cu Dinamo in Liga 1

Ziare.

Oltenii s-au impus cu scorul de 4-1 la capatul unei partide spectaculoase si incep sa spere din nou ca se pot implica in lupta pentru titlu.Partida a inceput bine pentru gazde, care au presat inca din primele minute, insa dinamovistii au fost cei care au marcat. Moldoveanu a deschis scorul cu o lovitura de cap, numai ca reusita lui a fost anulata pentru o pozitie de offside ce nu se prea vede pe reluari.Dupa ce au trecut peste acest moment dificil, elevii lui Piturca au punctat prin Ivanov, care a finalizat excelent un contraatac purtat foarte bine de Barbut.Andrei Ivan a iesit apoi la rampa cu o "dubla" care ne-a adus aminte de zilele lui bune. Mai intai a profitat de o greseala uriasa a lui Ciobotariu, a interceptat mingea si l-a invins fara probleme pe Piscitelli. Apoi a tasnit excelent de la limita offside-ului si l-a "executat" a doua oara pe goalkeeperul "cainilor".Dinamo si-a salvat onoarea prin capitanul ei, Dan Nistor profitand si el de o eroare mare a lui Vladoiu si marcand cu un sut excelent plasat.Mihaila a "inchis" tabela cu cinci minute inainte de final cand a plecat de unul singur la atac, a trecut de mai multi adversari si l-a invins pe Piscitelli cu un sut din afara careului.Craiova invinge astfel Dinamo cu un scor categoric si oltenii spera la titlu.Min.90+3 Finalul partidei!Min.90 Am intrat in prelungiri.Min.86Min.77 Pigliacelli scoate in corner balonul sutat de Nistor!Min.70 Sansa mare ratata de Puljic.Min.67 Oltenii cer penalti dupa ce Popescu atinge mingea cu mana, insa arbitrul lasa jocul sa continue.Min.60 Ivan suteaza in plasa laterala!Min.58Min.51 Avem un debut de repriza mai putin intens.Min.46 Incepe repriza secunda._____________________Min.45+3 Finalul primei reprize.Min.45+2Min.39 BARA DINAMO! Pigliacelli iese gresit, pe sub minge, la un corner, insa Perovic ia la tinta transversala!Min.31Min.28 Inca o interventie buna a portarului dinamovist.Min.25 Piscitelli respinge superb balonul sutat de Ivan!Min.20Min.12 Moldoveanu inscrie pentru Dinamo, dar golul este anulat pentru offside. La reluare nu se vede foarte bine pozitia neregulamentara.Min.4 Jucatorii lui Piturca incep bine partida si il pun deja la incercare pe Piscitelli.Min.1 Incepe partida de la Severin!Pigliacelli - S. Vladoiu, Acka, Ferreira, Bancu - Ivanov, Cicaldau, Cosic - Barbut, A. Ivan, MihailaRezerve: I. Popescu, Martic, Vatajelu, Qaka, Zakaric, Al. Ionita, NituAntrenor: Victor Piturca Piscitelli - Ciobotariu, Puljic, M. Popescu, Moura - Mrzljak, I. Filip - Brito, Nistor, Moldoveanu - PerovicRezerve: Straton, R. Grigore, Bejan, Corbu, Rauta, Montini, D. PopaAntrenor: Dusan UhrinINFO: Meciul se joaca la Severin deoarece pe noul "Oblemenco" se lucreaza inca la schimbarea gazonului.