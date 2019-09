Craiova lui Mititelu merge ceas in Liga III

Ziare.

Oltenii au invins cu emotii pe Gilortul Targu Carbunesti, scor 2-1, in meciul disputat pe teren propriu la Severin. Kevin Trabalka, fostul dinamovist, a deschis scorul in minutul 54, dar gazdele au fost egalate destul de repede.Golul victoriei a venit in minutul 73, prin Sorin Avram, care a pus latul din cativa metri, in urma unui corner.E a treia victorie oficiala din tot atatea meciuri pentru trupa lui Eugen Trica, care a mai castigat si in Cupa Romaniei , in partida cu echipa de liga secunda ACS Viitorul Pandurii Targu Jiu, dupa 2-2 in timpul regulamentar si 8-7 la penaltiuri. In prima etapa din L3, Craiova a dispus in deplasare, 1-0 la Soimii Lipova.FCU Craiova face parte din Seria 4 a Ligii 3, alaturi de nume precum CS Gilortul Targu Carbunesti, Flacara Horezu, CS Hunedoara, Metalurgistul Cugir, ACS Poli Timisoara , AS Fortuna Becicherecu Mic sau ACS Progresul Pecica sau CSC Dumbravita.La meciul de mai sus de la Severin au revenit in tribune ultrasii de la Peluza Sud 1997.