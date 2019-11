Craiova lui Piturca se incurca din nou in Liga 1: Remiza in superioritate in fata Chindiei

Ziare.

Desi au jucat mai bine de o repriza in superioritate numerica, elevii lui Piturca nu au reusit decat un 1-1 pe terenul nou-promovatei.Primul moment important al jocului a venit in minutul 28, atunci cand Ivancic a primit cartonasul rosu dupa un cot aplicat in figura lui Mihai Balasa.Chiar daca a jucat cu un om in plus, Stiinta nu si-a creat foarte multe sanse mari si la pauza s-a intrat fara gol marcat.In partea secunda cei de la Chindia au dat lovitura, Bic marcand cu un sut din centrul careului dupa o lovitura libera executata inteligent de Negut.Oltenii au egalat rapid dupa ce balonul sutat de Cicaldau din lovitura libera a fst deviat nefericit de zidul Chindiei.Craiova nu reuseste sa castige si visul de a deveni din nou campioana a Romaniei pare ca se mai amana un an in Banie.Chindia: Aioani - Martac, Benga, Leca, Neciu - Negut, Rata, Bic, Yameogo - Ivancic, DumiterRezerve: D. Moldovan - C. Dinu, Novac, L. Mihai, Vodut, D. DumitrascuAntrenor: Viorel Moldovan Craiova: Pigliacelli - Vladoiu, Balasa, T. Ferreira, Bancu - Ivanov, Cicaldau, Cosic - Barbut, Ivan, MihailaRezerve: A. Marinescu - Vatajelu, Acka, Qaka, Al. Ionita, L. Nitu, ZakaricAntrenor: Victor Piturca M.D.