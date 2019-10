Craiova se muta din Banie: Gazonul noului stadion nu e gata!

Ziare.

com

Pentru ca lucrarile de inlocuire a gazonului nu vor fi finalizate la timp, oltenii sunt nevoiti sa joace la Severin."Cu cainii la Severin. Cu toate promisiunile facute de cei implicati, meciul cu Dinamo Bucuresti este practic imposibil sa se desfasoare pe Stadionul Ion Oblemenco", se arata intr-un comunicat.Lucrarile de inlocuire a gazonului au interziat din cauza unor dispute legale intre constructor si primarie, astfel ca noua suprafata de joc nu va fi gata in timp util.Craiova va reveni in Banie dupa derbiul cu Dinamo si va evolua pe un gazon ce ae garantie jumatate de an.