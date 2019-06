CSU Craiova a facut un prim transfer important al verii in Liga 1, insa toti banii tranzactiei vor ajunge la Gigi Becali - surse

Ziare.

CSU Craiova s-a inteles duminica cu albanezul Kamer Qaka de la Poli Iasi (24 de ani) . Oltenii au platit suma de 150.000 de euro, insa toti acesti bani vor ajunge la patronul celor de la FCSB, Gigi Becali , dupa cum informeaza cotidianul Gazeta Sporturilor Iesenii, chiar daca detineau suta la suta jucatorul, sunt practic obligati sa dea acesti bani celor de la FCSB, in schimbul unei datorii catre patronul acestora, Gigi Becali.Fotbalistul cotat la 1 milion de euro va avea un salariu de 10.000 de euro pe luna in Banie.Este primul transfer facut de cuplul Papura - Schumacher, care va conduce de pe banca din sezonul viitor CSU Craiova.In vara lui 2018, FCSB platise pe albanez suma de 375.000 de euro, dar l-au cedat inapoi pe acesta la clubul moldav dupa doar trei luni.Craiova va evolua si in acest an in cupele europene, urmand sa joace din turul I preliminar al Europa League.D.A.