Decizia finala luata de UEFA dupa incidentele de la Universitatea Craiova - Honved

Ziare.

com

Ungurii au sustinut ca ar fi trebuit sa castige la masa verde meciul cu Universitatea Craiova, dupa ce o petarda a fost aruncata din tribune in preajma arbitrului.UEFA a respins insa si la apel memoriul facut de Honved, iar clubul maghiar nu va primi vreo despagubire, conform Nemzetisport "Comisia de Disciplina a UEFA a justificat refuzul spunand ca, tinand cont ca incidentele s-au produs in minutul 119, nu au influentat soarta meciului", noteaza ziarul maghiar.De asemenea, Universitatea Craiova va mai juca doua meciuri europene fara spectatori si va plati o amenda in valoare de 60 de mii de euro.Amintim ca finalul meciului de la Craiova dintre Universitatea si Honved a fost extrem de tensionat, dupa ce o petarda a explodat in preajma arbitrului.Oltenii au eliminat pe teren formatia maghiara, dar au fost invinsi ulterior de AEK Atena.C.S.