Decizia luata de UEFA dupa ce ungurii au cerut excluderea Universitatii Craiova din Europa League

Ziare.

com

Plangerea facuta de unguri a fost respinsa de UEFA, astfel ca Universitatea Craiova va intalni AEK Atena in turul 3 preliminar din Europa League.Anuntul a fost facut de clubul maghiar, printr-un comunicat de presa."UEFA a decis sa respinga plangerea clubului nostru in pofida incidentelor scandaloase de la Craiova. Honved paraseste cupele europene neinvinsa, iar Craiova va intalni AEK Atena", a comunicat clubul maghiar.Oltenii vor plati insa o amenda de 60 de mii de euro si vor disputa trei meciuri europene fara spectatori, inclusiv cel cu AEK Atena, pentru care s-au vandut deja bilete."Nu ne asteptam, e drastica! O sa suportam toti pentru niste iresponsabili din galerie. Eu chiar incercam sa vorbesc acum cu Costesin si am aflat practic de la voi decizia. Cred ca putem face apel sa jucam macar primul meci cu AEK cu spectatori.E clar ca jucand fara spectatori, practic joci cu spectatorii lor ca ei au voie sa vina cu 200-300 de oameni. Nu ai niciun avantaj ca joci acasa. Puteam obtine un rezultat bun acasa si apoi la Atena se juca altfel. Ce sa mai, e o decizie dura", a spus Sorin Cartu , presedintele oltenilor, la Telekom Sport.Amintim ca finalul meciului de la Craiova dintre Universitatea si Honved a fost extrem de tensionat, dupa ce o petarda a explodat in preajma arbitrului.C.S.