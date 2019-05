Decizie neasteapta: Cine o va antrena pe U Craiova in sezonul urmator

Ziare.

Dezvaluirea a fost facuta de Constantin Schumacher, care urmeaza sa fie antrenorul secund al echipei din Banie."M-am inteles cu domnul Rotaru. Voi fi secundul lui Corneliu Papura. El va fi suta la suta antrenorul Craiovei in sezonul urmator", a spus Schumacher pentru Gazeta Sporturilor U Craiova a terminat sezonul 2018/2019 al Ligii 1 pe locul 4 si "tremura" pentru calificarea in cupele europene.Oltenii vor evolua in preliminariile Europa League doar daca Viitorul va castiga Cupa Romaniei.In cazul in care se va impune Astra, atunci formatia giurgiuveana va fi cea de-a 4-a reprezentanta a Romaniei in sezonul urmator al cupelor europene.15 aprilie 2019 e data la care Corneliu Papura a preluat functia de antrenor principal al U Craiova, inlocuindu-l pe Devis Mangia. Cu el pe banca, oltenii au disputat 6 meciuri, inregistrand doua victorii si patru infrangeri.