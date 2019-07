Europa League: Universitatea Craiova castiga un meci cu cinci goluri

Ziare.

Formatia lui Corneliu Papura a deschis scorul in minutul 13, dupa o super-reusita a lui Alexandru Mateiu, care a reluat acrobatic.Dupa deschiderea scorului, oltenii s-au relaxat, iar azerii au egalat in minutul 33, prin Ramazanov, dupa o greseala a portarului Pigliacelli.Lucrurile s-au reglat insa dupa pauza, cand Craiova nu a mai avut probleme. Bancu a facut astfel 2-1 in minutul 51, dupa o actiune individuala de toata frumusetea.Mihai Roman a marcat si el in minutul 67, dar oltenii s-au relaxat din nou pe final, iar Ramazanov a marcat iarasi in minutul 82, dupa o gafa a lui Pigliacelli.Mansa retur va avea loc joia viitoare, de la ora 19:00.Daca vor ajunge in turul 2, oltenii se vor duela cu invingatoarea dintre Honved si Zalgiris.90+3 - Actiune frumoasa a lui Qaka, al carui sut loveste insa bara laterala!90 - 4 minute suplimentare.79 - Fortes suteaza din afara careului pe langa poarta.73 - Schimbare Craiova: Ionita intra in locul lui Barbut.72 - Penalti clar neacordat pentru Craiova, dupa un fault asupra lui Qaka.68 - Schimbare Craiova: Fortes intra in locul lui Roman.65 - Bancu suteaza de la 30 de metri, mingea se duce peste poarta!59 - Mateiu suteaza din afara careului, mingea se duce pe langa poarta.39 - Roman primeste intr-o pozitie buna, dar trage direct in portar din sase metri!30 - Roman trage puternic din afara careului, mingea se duce putin peste.27 - Barbut patrunde superb in banda dreapta, dar centrarea sa este blocata.19 - Barbut trage tare pe jos din marginea careului, mingea e respinsa in corner!8 - Martici vede cartonasul galben.6 - Oltenii au posesia in startul meciului, dar se joaca mult la centrul terenului.Bozinovski - Abbasov, Yunuszada, Rahimov, Erico - Cociuc, Essien, Amirguliyev - Abbasov, Ramazanov, HamdiPigliacelli - Martic, Kelic, Acka, Vatajelu- Ivanov, Mateiu, Qaka - Barbut, Roman, BancuMansa retur va avea loc joia viitoare, de la ora 19:00.Meciul este televizat de Digi Sport 1.