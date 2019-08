FC Universitatea Craiova, echipa lui Mititelu, a castigat prima partida din noul sezon de Liga III

Ziare.

A fost un meci greu cu una dintre contracandidatele la promovare, singurul gol fiind marcat de Stoenac in minutul 47. Fostul jucator al Stelei Ovidiu Dananae a fost prezent pe teren in tricoul Universitatii.Eugen Trica este antrenorul formatiei lui Mititelu in acest sezon, formatie care nu isi mai permite sa rateze promovarea, dupa ce sezonul trecut, seria din care a facut parte Craiova din L3 a fost castigata de Turris Turnu Magurele, echipa cu 9 puncte din 9 in noul sezon de Liga II.Partida a avut loc vineri la Pancota, pe o caldura teribila, iar Craiova a fost sustinuta frenetic de peste 200 de ultrasi.U Craiova 1948 face parte din seria a IV-a din Liga III alaturi de nume precum CS Gilortul Targu Carbunesti, Flacara Horezu, CS Hunedoara, Metalurgistul Cugir, ACS Poli Timisoara , AS Fortuna Becicherecu Mic sau ACS Progresul Pecica sau CSC Dumbravita.